Спортивное ориентирование на территории гослесов: как провести время весело и интересно

Постоянные трассы для ориентирования предлагают отличные возможности для тренировок спортсменам, но в первую очередь они предназначены для любителей — участников дней ориентирования.

“В прошлом году мы находились в такой же ситуации, тогда то мы и придумали такие постоянные трассы”, — сказал руководитель проекта “Дни спортивного ориентирования” Майт Тыниссон. “Если обычно мы организовываем более 300 дней ориентирования, которые привлекают около 7700 энтузиастов и насчитывают 64 000 стартов, то прошлой весной мы инициировали создание постоянных троп, а отмененные весной дни провели в сентябре и октябре. Таким образом, мы достигли 250 мероприятий. Наверное, в этом году все пройдет так же. Мы поддерживаем мотивацию организаторов и предлагаем любителям как можно больше качественных возможностей для занятия спортивным ориентированием. И как только ситуация в стране позволит, мы начнем проводить дни ориентирования”, — сказал Тыниссон.

В течение одной недели все участники месячника постоянных трасс также примут участие в забегах “Перелеска”, приуроченных к месяцу чествования ветеранов военных миссий, а именно с 19 по 25 апреля один евро с каждого взноса будет пожертвован в пользу Объединения раненых бойцов Эстонии. Кроме того, среди участников месячника постоянных трасс будут разыграны призы от спонсоров.

Центр управления государственными лесами продолжает оставаться постоянным титульным партнером дней ориентирования. По словам заведующего отделом сбыта древесины RMK Ульвара Кауби, RMK выступает за то, чтобы и в дальнейшие сто лет в государственном лесу сохранялись такие же возможности для занятия оздоровительными видами спорта и движения, какие есть сейчас. “Ориентирование — это лучший способ показать людям лес разного возраста и в разном состоянии, поэтому нам подходит сотрудничество с ориентировщиками”, — сказал Кауби.