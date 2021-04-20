Греция отменила обязательный карантин для туристов, приезжающих из стран Евросоюза

Кроме того, карантин отменяется для въезжающих с территории Великобритании, США, ОАЭ, Сербии и Израиля.

Для въезда в Грецию из этих стран необходимо будет предоставить документ, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса, COVID-19 либо ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки. Требование распространяется и на детей с 5 лет.

Въезд без теста разрешен тем, у кого с момента вакцинации прошло как минимум 14 дней. Вакцинацию также надо доказать, взяв с собой соответствующий документ.

Кроме того, перед въездом в Грецию необходимо получить QR-код, заполнив небольшую анкету здоровья.

Ознакомиться с правилами въезда в Грецию можно ЗДЕСЬ.

Газета Kathimerini пишет, что в ближайшие дни правительство может объявить о смягчении рада ограничений. В начале апреля в стране вновь заработало большинство магазинов, однако начальные и средние школы пока продолжают работу в дистанционном формате.

С начала пандемии в Греции выявили 315 тыс. случаев заражения COVID-19, около 9,4 тыс. человек скончались.