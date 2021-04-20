На работу в океан: из-за отсутствия туристов круизные лайнеры превратят в офисы на воде

Поскольку многие сотрудники после пандемии так и не вышли с удаленки, а их работодатели все чаще стали рассматривать возможность дистанционной работы, круизная компания Princess Cruises предложила туристам вариант отправиться в путешествие на корабле, не дожидаясь отпуска, и совместить отдых с работой или учебой.

Как заявлено в пресс-релизе компании, все суда категории MedallionClass теперь будут оснащены стабильным интернет-подключением через спутники, так что с корабля можно будет не только размещать фотографии в соцсетях и смотреть фильмы, но и проводить онлайн-совещания с коллегами “с лучшим видом для видеоконференций”.

Для этого партнер компании SES, глобальный спутниковый оператор со штаб-квартирой в Люксембурге, запустит еще несколько спутников в космос. По замыслу компании, каждый пассажир судна сможет выходить в интернет при помощи бесплатного Wi-Fi прямо с шезлонга на палубе или у себя в каюте, а также свободно перемещаться по всему судну, не боясь, что соединение прервется.

14 круизных лайнеров компании путешествуют по 380 направлениям из США в Карибское море, через Атлантику и Тихий Океан, к берегам Латинской Америки, Австралии и Японии, а также в Европу, на Аляску и в Антарктиду. Во всех этих местах Земного шара, даже посреди океана, компания планирует обеспечить своих клиентов стабильным интернет-подключением. Это означает, что и в отпуске на краю света американцы не смогут отдохнуть от мессенджеров и рабочих совещаний, даже если захотят.

Еще одна причина для оснащения кораблей Wi-Fi сигналом — возможность держать в курсе родственников, ведь в начале пандемии COVID-19 многие застряли на лайнерах из-за обнаружения инфекции на борту, но не могли сообщить об этом родным. Круизы на кораблях Princess Cruises могут длиться от трех дней до четырех месяцев, в год компания перевозит 2 млн пассажиров по 170 маршрутам.