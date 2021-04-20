ФОТО | Весна в Латвии: "вимба" снова начала прыгать через "румбу"

Это происходит столетиями, рыбу на самом широком в Европе водопаде (249 метров) с помощью сетей во время нереста ловили уже 300 лет назад. Сегодня рыбешку, которая лишь следует заложенной в нее природой "программе" таким образом ловить запрещено, а вот полюбоваться на процесс — всегда пожалуйста.

При этом местный туристический центр напоминает, что наиболее активен рыбец в теплые и солнечные дни. А вот если погода пасмурная и холодно, то "вимба" через "румбу" прыгает крайне неохотно.

Кстати, рыба "напрыгивает" в Кулдиге на "румбу" дважды в год — не только весной, в апреле, но и осенью, в ноябре, когда вверх по Венте идут лососевые. Но об осеннем "природном шоу" мало кто знает.

Эти замечательные фотографии сделал фотограф Сандрис Кузьмицкис, который поделился красивыми снимками с нашими читателями.