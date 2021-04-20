Литва смягчает карантин: что меняется?

В соответствии с принятым на прошлой неделе решением, магазины в торговых центрах будут работать только с понедельника по пятницу, в выходные они будут по-прежнему закрыты. Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте подчеркнула, что работавшие до этого магазины промтоваров, ветеринарные аптеки и магазины для животных, салоны оптики, аптеки и магазины с отдельным входом смогут по-прежнему работать и в выходные дни.

Во всех открывшихся торговых центрах на одного покупателя должны выделить 50 кв. м или же в одном магазине можно обслуживать лишь одного человека. С понедельника могут работать кинотеатры, театры, проходить мероприятия со зрителями как в помещениях, так и на улице. По решению правительства Литвы, на таких мероприятиях могут присутствовать не больше 150 человек, они не должны занимать больше 30% мест в зале. Позже на этой неделе откроются уличные кафе, а со следующей недели — спортклубы.

В Литве все торговые центры, кинотеатры, места общественного питания и музеи были закрыты с 16 декабря 2020 года.

Однако при въезде в Литву путешественники из Эстонии по-прежнему должны предъявить негативный результат теста, который необходимо сдать за 72 часа до пересечения границы (тест может быть на литовском, английском и русском языках). Помимо теста, в обязательном порядке надо соблюдать 10-дневный карантин. Более подробно ЗДЕСЬ.