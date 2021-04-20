Опустевший остров недалеко от центра Хельсинки превратят в большую общественную сауну

Остров расположен недалеко от центра Хельсинки: он непосредственно примыкает к острову Коркеасаари, где находится столичный зоопарк, и связан с ним двумя насыпными мостами. Остров имел важное военно-стратегическое значение, а с 1973 по 2007 год там находился Морской музей Финляндии. После этого остров и постройки на нем стояли заброшенными.