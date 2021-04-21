Теперь декларацию о здоровье нужно подавать до вылета в Эстонию

“Если до пограничного контроля люди заполняют бумажную анкету, то при прибытии нескольких самолетов сразу возникают довольно большие очереди. И тогда, к сожалению, невозможно соблюсти правило рассредоточения людей”, — прокомментировал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Чтобы решить проблему, гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно выпустил новое распоряжение, в соответствии с которым с 19 апреля декларацию о здоровье надо предоставлять до того, как человек начнет поездку в Эстонию.

“Это значит, что до посадки во время регистрации проверяется, заполнена декларация о здоровье или нет. Это необходимо, чтобы избежать скопления людей в Таллиннском аэропорту”, — отметил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас, добавив, что Эстония уже известила об этой обязанности летающие в страну авиакомпании.