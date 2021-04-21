21.04.2021, 09:55
На прошлой неделе чаще всего коронавирус завозили в Эстонию из Египта, Финляндии и России(2)
Foto: Taavi Sepp
На прошлой неделе в Эстонии было выявлено 114 привезенных из-за границы случаев заражения коронавирусом, пишет rusERR.
По данным Департамента здоровья, 45 пассажиров с коронавирусом прибыли из Египта, 18 — из Финляндии, 12 — из России, по 6 — из Швеции и Испании, 5 — из Украины.
Всего “завезенные” случаи заражения на прошлой неделе были связаны с поездками в 21 страну.
В целом за минувшую неделю в Эстонии зарегистрировали 3341 случай заражения коронавирусом, “завезенными” оказались почти 3% из них.