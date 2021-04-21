10 важных нюансов, которые следует продумать перед путешествием из Эстонии

Важно заранее выяснить, требуются ли сертификаты о негативном результате теста при поездке в пункт назначения (включая условия транзитной страны и условия авиакомпании). Например, многие страны требуют для въезда сертификат отрицательного результата теста ПЦР, но все большее число стран также принимают более быстрый и простой сертификат теста на антигены. Стоит заранее зарегистрироваться на тест, и важно проверить, за сколько часов до поездки или въезда в страну назначения может быть пройден тест. Кроме того, при поездке обратно также может требоваться повторное тестирование. Хотя все жители Эстонии всегда могут въехать в Эстонию, тестирование часто требуется по требованию транзитных аэропортов или самой авиакомпании. В некоторых направлениях 5-звездочные отели предлагают бесплатное тестирование на месте. Но в некоторых местах это стоит до 200 долларов на человека.

Планируя поездку, свяжитесь с консультантом по туризму, который ежедневно следит за соблюдением правил и требований ко въезду в различные страны. Покупка поездки в туристическом агентстве сэкономит вам много времени, которое в противном случае вы бы потратили на самостоятельную подготовку и сбор информации. Если что-то неожиданное произойдет во время путешествия, то консультант по туризму сможет быстро отреагировать на любые изменения в поездке, которую вы заказали через Estravel. Для клиентов Estravel помощь в поездке по телефону 6266 266 предоставляется бесплатно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Возможно ли в настоящее время совершить поездку в страну по вашему выбору, и на каких условиях? В настоящее время во многие страны можно въехать только по особым условиям, например, только по работе или по семейным обстоятельствам. Однако ряд стран очень гостеприимно относятся к туристам и сделают все возможное, чтобы не ограничивать въезд. Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Estravel Катрин Ааслайд приводит наиболее популярные направления для туристических путешествий в ближайшие недели: “Согласно статистике продаж Estravel, наиболее популярными направлениями среди новых бронирований, оформленных в апреле, являются Египет, Турция, Дубай, Мальдивы, страны Карибского бассейна (Мексика), Канарские острова и южная часть Испании, а также Португалия (Мадейра)”.

4. Проверьте действительность документов

Теперь, когда многие люди долго не пользовались своими проездными документами, стоит проверить их действительность и соответствие условиям страны назначения. Вы можете путешествовать по странам ЕС как с действительным удостоверением личности, так и с паспортом. Обращаем ваше внимание на то, что если у вас заграничный паспорт, но есть эстонская ID-карта, то их необходимо предъявить одновременно при пересечении шенгенской границы, даже во время путешествия по территории ЕС.

Для поездок за пределы ЕС необходимо иметь действующий паспорт. Например, при поездке в Турцию паспорт должен быть действителен как минимум 6 месяцев после въезда в страну. То же самое относится ко многим дальним направлениям. Для въезда в некоторые страны также требуется виза или электронное разрешение на въезд.

5. Условия отмены путешествия

Согласно исследованию, проведенному по заказу Европейской комиссии по туризму, одним из важнейших факторов для людей, путешествующих сегодня по Европе, является гибкость условий отмены. В настоящее время многие крупнейшие туроператоры Эстонии предлагают очень гибкие условия оплаты при поездке, а также дополнительную услугу для отсрочки путешествия на случай COVID. При покупке авиабилета важно также проверить условия, при которых он может быть изменен или отменен. Эту информацию можно быстро и бесплатно получить в туристическом агентстве.

6. Условия страхования путешествий

Сейчас как никогда важно оформлять туристическую страховку с достаточным покрытием на каждую поездку (или даже на целый год вперед). Estravel в партнерстве со страховой компанией Salva Kindlustus продает популярный полис страхования путешествий, который также предлагает покрытие на случай COVID-19. Пожалуйста, обратите внимание, что большинство так называемых полисов страхования по кредитным картам не покрывают риск COVID-19, и в своих условиях рассматривают его как исключение по причине пандемии.

7. Регистрация пребывания за границей