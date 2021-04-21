Авиакомпания Lufthansa первой в мире стала обслуживать грузовую авиалинию с нулевыми выбросами CO2

По словам Кристо Врагера, члена правления AS Schenker, Schenker является первым логистическим концерном, который предлагает авиаперевозки с нейтральными выбросами CO2. “Углероднонейтральные авиаперелёты между Франкфуртом и Шанхаем каждую неделю экономят 174 тонны фоссильного топлива”, — сказал Врагер.

“Эта услуга обходится компаниям дороже, но количество клиентов, которые стараются уменьшить свой экологический след и сделать цепочки поставок более устойчивыми и климатически нейтральными, становится всё больше и больше. В обозримом будущем воздушный транспорт с нулевым выбросом углерода станет доступен и для клиентов в странах Балтии”, — отметил Врагер.

По словам Кристо Врагера, авиационный сектор в соответствии с соглашением планирует вдвое сократить выбросы CO2 к 2050 году. “Поскольку в ближайшем будущем самолёты по техническим причинам не смогут перейти на использование альтернативных видов топлива, таких как водород или электричество, единственный способ достичь этой цели сегодня — использовать экологически чистые виды авиационного топлива. Экологичное авиационное топливо — это топливо, которое с химической точки зрения, подобно фоссильному, производится, например, из отработанного кулинарного масла или биомассы”, — пояснил Врагер.

“Экологичное топливо в настоящее время стоит дороже обычного, и его доступность ограничена, но его можно использовать с существующими инфраструктурами и самолётами. В случае экологичных видов топлива, эмиссия углекислого газа сокращается на 80 процентов, а остальное компенсируется, например, посредством связывания углерода растениями, выращиваемыми для производства топлива, и различными проектами лесовозобновления. Это гарантирует, что авиаперевозки с нейтральным выбросом CO2 не будут увеличивать мировые объёмы эмиссии парниковых газов”, — сказал Врагер и выразил надежду, что другие логистические и авиационные компании также начнут осуществлять полёты с нейтральными выбросами углерода.

Lufthansa и DB Schenker осуществили первый в мире грузовой авиарейс с нулевыми выбросами CO2 в ноябре 2020 года.