Авиакомпания airBaltic увеличила разрешенный вес багажа

Пассажиры с бронированием билетов GREEN Classic и GREEN Plus теперь могут бесплатно зарегистрировать одну сумку весом до 23 килограммов. Для семьи, путешествующей с двумя детьми и четырьмя единицами багажа, это будет означать 12 килограммов багажа дополнительно.

Пассажиры с билетами класса GREEN могут добавить к своему бронированию единицу зарегистрированного багажа за дополнительную плату. Также допустимый вес багажа увеличен для пассажиров бизнес-класса, членов airBaltic Club и пассажиров, которые путешествуют со спортивным снаряжением.

airBaltic также продолжает предлагать своим пассажирам услугу тяжелой ручной клади. Приобретая эту услугу, пассажиры за отдельную плату от 11,99 евро могут увеличить вес ручной клади на четыре килограмма. Таким образом, общий вес ручной клади можно увеличить до 12 килограммов.