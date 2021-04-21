Таллинн возобновляет авиасообщение с Москвой. Значит ли это, что теперь можно свободно улететь в Россию?

Несмотря на возобновление авиасообщения, по-прежнему действует ряд строгих правил, существенно ограничивающий свободный въезд как из Эстонии в Россию, так и наоборот.

Из Эстонии в Россию

Действует полный запрет на туристические поездки. Въезд в РФ разрешен лишь нескольким категориям лиц — среди них, например, дипломаты, транспортные сотрудники, лица, следующие транзитом (без выхода за пределы аэропорта), а также те, у кого в России проживают члены семьи (супруг/а, родители, дети, усыновители, усыновленные), при условии предъявления соответствующих документов родства. Полный перечень категорий лиц, которым разрешен въезд в Россию, можно найти ЗДЕСЬ.



Все граждане, вне зависимости от того, прилетят они самолетом или приедут на автомобиле, должны по прибытии сдать ПЦР-тест на коронавирус. На то, чтобы сдать тест и загрузить результат на портале госуслуг, отведено три дня. До момента получения результата теста нужно соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, перед въездом в Россию надо заполнить специальную анкету со всеми личными данными, адресом регистрации и фактического проживания, телефоном и электронной почтой. Такую анкету выдают на борту самолета или на пограничном пункте.

Из России в Эстонию

Посольство Эстонии в России особо подчеркивает, что все действующие на границе ограничения остаются в силе, в том числе запрет на туристические поездки в Эстонию. В качестве исключения въезд в Эстонию разрешается дипломатам и им семьям, лицам, оказывающим жизненно важные услуги, работникам сферы международных пассажирских и транспортных перевозок, лицам, чьи прямые родственники по восходящей или нисходящей линии либо супруг(а) являются гражданами Эстонии или лицами, имеющими вид на жительство или право на проживание в Эстонии. Въезд в ЭР разрешен и лицам, получившим в порядке исключения специальное разрешение Департамента полиции и погранохраны. Весь список лиц, которым разрешен въезд в Эстонию, можно найти ЗДЕСЬ.