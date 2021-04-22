Эстония одной из первых начинает тестировать европейский паспорт вакцинации

Европейская комиссия разрабатывает специальную цифровую систему, которая позволит государствам-членам ЕС проверять действительность паспортов вакцины друг друга. При этом никакого центрального регистра личных данных жителей Европейского Союза создавать не будет. Эстония - одна из первых стран, которая пытается внедрить свой паспорт вакцинации, объединив его с общей системой Европейского Союза.

Тестирование начнется уже в мае. Если тесты пройдут успешно, то уже к Иванову дню жители Эстонии смогут использовать паспорт вакцинации для путешествий. В то же время тестировать свои паспорта вакцинации в мае намерены и другие страны: Франция, Нидерланды, Германия, Швеция, Люксембург, Хорватия, Болгария и Чехия.

Однако свобода передвижения и путешествия зависят не только от каких-то определенных шагов Эстонии. К принятию эстонского паспорта вакцинации должна быть готова и страна назначения, куда турист отправляется. Хотя все государства-члены ЕС хотели бы уже к концу июня адаптировать общую систему проверки и начать принимать первых туристов с вакцинными паспортами.

Некоторые эстонские депутаты Европарламента скептически относятся к тому, можно ли будет этим летом использовать паспорт вакцины в туристических целях. По словам представителя Европейской комиссии, цель паспорта состоит именно в том, чтобы в значительной степени облегчить поездки и оживить международный туризм.