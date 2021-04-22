Осторожнее во время путешествий! Ядовитая рыба фугу облюбовала Средиземное море

Впрочем, встреча с фугу для человека не несет угрозы, но употреблять ее в пищу опасно для жизни, заявил турецкий ученый-ихтиолог, доцент университета Мерсина Дениз Айас. Рыба иглобрюх, известная в Японии как фугу, — одна из самых ядовитых морских рыб. Однако ежегодно тысячи людей употребляют ее в пищу в Японии и Корее, где ее готовят по определенным правилам. Однако нарушения этих правил нередко приводят к смертельным исходам. Ареал обитания иглобрюха — теплые воды Индийского и Тихого океанов.

Ранее турецкие СМИ сообщили о смерти 54-летнего капитана Мустафы Алака, который стал в Турции очередной жертвой употребления в пищу рыбы фугу, всего по этой причине в 2020 году в стране умерли девять человек.

“Я бы не сказал, что в последнее время наблюдается какое-то нашествие ядовитых рыб фугу, которым пугают туристов и местных жителей. Эта рыба уже около 30 лет живёт в Средиземном море, она дошла до Италии, Испании. Возможно, её стали чаще ловить и пытаться съесть, а этого делать нельзя — она ядовитая. Но на этом её опасность для человека заканчивается”, — сказал собеседник агентства.

По его словам, хотя фугу живет рядом с берегом, любит заливы и уютные ниши, она никогда не нападает на человека. “Мифы об этой рыбе питают ненужный страх и отвращают людей от купания в море. Между тем в истории ихтиологии известны лишь два случая нападения фугу на человека, то есть цифра ничтожна. Главное — этих рыб ни в коем случае нельзя есть. Фугу нельзя трогать, потому что, будучи хищником, она может укусить”, — отметил Айяс.

Фугу мешает миграции других видов рыб, на некоторых из них нападает и представляет опасность для них, сказал ученый.

“Но это естественный процесс, любой вид рыб может быть опасным для другого вида. Сейчас рыба фугу нашла свою нишу в Средиземном море, климатические условия благоприятствуют их присутствию здесь. Это уже местный вид, он больше никуда не уйдёт и остаётся в этом регионе. Средиземное море примерно в течение тысячи лет окончательно превратится в тропическое”, — сказал Айяс.