Самое высокое лиственное дерево в Эстонии достигает 43 метров

Дерево случайно обнаружил сотрудник Центра управления гослесами, когда анализировал данные Земельного департамента. Эксперты зафиксировали высоту осины — 43 метра 22 сантиметра. Диаметр ствола — примерно полметра. Возраст дерева оценивается в 93 года.

Самые высокие в Эстонии хвойные деревья растут в Пылваском уезде — это ель, высота которой 48,5 метров, и сосна высотой в 46,5 метра.