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22.04.2021, 09:05

Самое высокое лиственное дерево в Эстонии достигает 43 метров

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Photo by Lukasz Szmigiel on Unsplash
Самое высокое лиственное дерево в Эстонии растет в деревне Тийду волости Отепя, сообщает rusERR.

Дерево случайно обнаружил сотрудник Центра управления гослесами, когда анализировал данные Земельного департамента. Эксперты зафиксировали высоту осины — 43 метра 22 сантиметра. Диаметр ствола — примерно полметра. Возраст дерева оценивается в 93 года.

Самые высокие в Эстонии хвойные деревья растут в Пылваском уезде — это ель, высота которой 48,5 метров, и сосна высотой в 46,5 метра.

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