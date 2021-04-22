22.04.2021, 09:05
Самое высокое лиственное дерево в Эстонии достигает 43 метров(3)
Photo by Lukasz Szmigiel on Unsplash
Самое высокое лиственное дерево в Эстонии растет в деревне Тийду волости Отепя, сообщает rusERR.
Дерево случайно обнаружил сотрудник Центра управления гослесами, когда анализировал данные Земельного департамента. Эксперты зафиксировали высоту осины — 43 метра 22 сантиметра. Диаметр ствола — примерно полметра. Возраст дерева оценивается в 93 года.
Самые высокие в Эстонии хвойные деревья растут в Пылваском уезде — это ель, высота которой 48,5 метров, и сосна высотой в 46,5 метра.