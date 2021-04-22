ИДЕМ В МУЗЕЙ! Начиная с мая в Кадриорге можно будет увидеть работы Рубенса и ван Дейка

Масштабная выставка знакомит с богатой подборкой фламандского искусства XV–XVII вв. из коллекции The Phoebus Foundation. Ретроспектива призвана показать многогранность художественной культуры Бельгии этого периода. Наряду с картинами всемирно известных фламандских мастеров в экспозицию включены ценные предметы, книги и карты – наглядные свидетельства истории культуры и науки.

Религиозное искусство, имеющее давние традиции, на выставке соседствует с портретами, свидетельствующими о важности и росте самосознания личности, а также с произведениями, несущими морализирующий и сатирический, а зачастуюи политический заряд. Любознательность и огромные материальные возможности богатых коллекционеров этого периода отражает художественный кабинет, лейтмотивом же зала графики– является распространение новых знаний, научные и географические открытия.



На выставке представлена духовная и политическая элита своего времени, знаменитый придворный шут Элизабет, ценнейшие шедевры мирового искусства таких мастеров, как Ганс Мемлинг, Катарина ван Хемессен, Франс Флорис, Антонис ван Дейк и Питер Пауль Рубенс.

Фландрия в XV–XVII веках – северная часть нынешней Бельгии – переживала эпоху экономического и культурного расцвета, одним из наиболее наглядных подтверждений которому стало сохранившееся художественное наследие. Миссия основанного на частном капитале The Phoebus Foundation – сохранять это наследие и широко представлять его на мировой арене.

Выставка будет открыта до 31 октября 2021 года. Стоимость билета - 8 евро.

Больше информации ЗДЕСЬ.