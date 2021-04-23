"Здесь будет Мекка для туристов": в волости Алутагузе ведутся работы по созданию туристической инфраструктуры

За последние пару лет в причудских районах волости Алутагузе ведется бурная работа по созданию туристической инфраструктуры. В деревне Каукси построено здание на берегу для обслуживания отдыхающих, строится променад и дополнительные места для парковки, а в деревне Васкнарве почти достроен порт, а также спуски лодок в Алайыэ и Кунингакюла

“Я вижу, что это будет Мекка для туристов. Сейчас работы в волости немного, но в будущем все изменится. От Раннапунгерья до Кунингакюла у нас очень большие планы по развитию побережья. Над этим работаем”, — рассказал о планах заместитель старейшины волости Алутагузе Олег Кузнецов.