ФОТО | Как приблизительно будут выглядеть поезда Rail Baltica?

При создании концепции дизайнеры выбрали элемент, объединяющий все страны Балтии, - Балтийское море. Цвета символизируют море, солнце и песок. В визуализации учитывается вид современных европейских скоростных поездов.

В RB Rail поясняют, что представленные изображения поездов имеют иллюстративный характер. В реальности внешний вид поездов и вагонов может быть иным, потому что тендер на покупку поездов для Rail Baltica еще не объявлен.

Планируется, что состав поезда будет состоять из восьми вагонов. В вагонах стандартного класса будет оборудовано 70 посадочных мест, беспроводной интернет, USB-гнезда для зарядки устройств и экраны с актуальной информаций о поездке.

В вагонах первого класса будет меньше мест, дополнительное персональное пространство для пассажиров и место для ног. В кафе, которое расположится между вагонами первого и стандартного класса, можно будет приобрести напитки и еду.