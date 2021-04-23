Составлен рейтинг самых популярных дворцов мира

При составлении списка оценивались такие критерии, как средний рейтинг на TripAdvisor, глобальные ежемесячные поисковые запросы в сети Интернет, хэштеги в Instagram и пины в Pinterest.

Первое место в списке самых популярных дворцов занял Букингемский дворец: он набрал 80 баллов из 100 возможных. У него больше всего ежемесячных глобальных поисков и больше всего хэштегов в Instagram.

Второе место занял знаменитый Нойшванштайн, который "отстал" от победителя всего на 2 балла.

Третье место по популярности отдано Зимнему дворцу в Санкт-Петербурге, который занял высокие позиции в Pinterest и получил один из самых высоких рейтингов на туристической платформе TripAdvisor.

ТОП-10 самых популярных дворцов мира:

1. Букингемский дворец, Лондон, Великобритания

2. Нойшванштайн, Германия

3. Зимний дворец, Санкт-Петербург, Россия

4. Версаль, Франция

5. Королевский дворец, Мадрид, Испания

6. Шенбрунн, Вена, Австрия

7. Дворцовый комплекс "Запретный город", Пекин, Китай

8. Дворец Топкапы, Стамбул, Турция

9. Альгамбра, Испания

10. Майсур, Индия.