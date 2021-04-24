ФОТО | Эстонская Голландия: поля цветущих нарциссов в Соокалдусе

В конце XIX века владелец Соокалдусе Пеэп Сибул посадил в саду своего поместья Сааре диковинную для этих мест луковицу нарцисса, привезенную из Голландии. Так, из одной единственной луковички и появилось через столетие поле нарциссов. Смотрите, как это красиво сейчас: