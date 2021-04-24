24.04.2021, 12:32
ФОТО | Эстонская Голландия: поля цветущих нарциссов в Соокалдусе
Foto: Argo Ingver
В волости Вара расположено единственное в странах Балтии природное место произрастания желтого нарцисса.
В конце XIX века владелец Соокалдусе Пеэп Сибул посадил в саду своего поместья Сааре диковинную для этих мест луковицу нарцисса, привезенную из Голландии. Так, из одной единственной луковички и появилось через столетие поле нарциссов. Смотрите, как это красиво сейчас:
Адрес: Vara küla, Peipsiääre vald, Tartumaa