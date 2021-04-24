Новости
24.04.2021, 12:32

ФОТО | Эстонская Голландия: поля цветущих нарциссов в Соокалдусе

 
Sookalduse nartsissid 20.04.21
Sookalduse nartsissid 20.04.21
Foto: Argo Ingver
В волости Вара расположено единственное в странах Балтии природное место произрастания желтого нарцисса.

В конце XIX века владелец Соокалдусе Пеэп Сибул посадил в саду своего поместья Сааре диковинную для этих мест луковицу нарцисса, привезенную из Голландии. Так, из одной единственной луковички и появилось через столетие поле нарциссов. Смотрите, как это красиво сейчас:

Адрес: Vara küla, Peipsiääre vald, Tartumaa

Оставить комментарий Читать комментарии