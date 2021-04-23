Власти Финляндии продлили режим обязательного тестирования на границе до конца мая

Люди, прибывающие в страну из-за границы, должны будут проходить обязательный медицинский осмотр на всех пограничных пунктах пропуска Южной Финляндии до конца мая.

Решение об этом в четверг приняли региональные власти Южной Финляндии (Avi). Режим обязательного тестирования ввели в конце февраля.

В ходе осмотра человек должен предъявить отрицательный результат теста, сделанного в течение последних трех суток или внушающую доверие справку о перенесенном за последние полгода COVID-19. Если такой справки нет, человека могут направить на тест.

Решение касается портов Хельсинки, аэропорта Хельсинки-Вантаа, а также МАПП Ваалимаа и Нуйямаа.

МАПП Иматра закрыт для пассажирского транспорта.

После въезда в страну обязательно соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Его можно сократить с помощью второго теста, который можно сделать не ранее чем через 72 часа после первого теста.