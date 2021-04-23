Как во время путешествия доказать, что переболевший коронавирусом больше не представляет опасности для других

“К нам уже обращалось достаточно много клиентов, которые переболели COVID-19, и у которых во время путешествия на границе или в аэропорту возникали проблемы. Так как тест ПЦР показывает положительный результат еще достаточно долго после болезни, авиакомпании начали требовать сертификат, подтверждающий выздоровление от вируса”, — отметила руководитель отдела по страхованию путешествия Salva Эпп Ульфсак.

Во избежание путаницы Ульфсак советует переболевшим коронавирусом людям перед поездкой получить у семейного врача подтверждение, что человек больше не является инфекционно-опасным и может путешествовать. “В противном случае может случиться так, что при отсутствии такого сертификата человека просто не пустят на борт”, — объяснила Ульфсак. Он добавил, что такая бумага может помочь и в ситуации, когда человеку удается выехать из Эстонии, однако вернуться обратно он не может, потому что в результате того, что он переболел дома вирусом COVID-19, тест ПЦР все еще показывает положительный результат.

“В то же время, следует точно выяснить, продолжает ли конкретная авиакомпания или страна назначения принимать такое подтверждение, так как клиенты уже сообщали нам о том, что требования разных авиакомпаний в отношении представления сертификата могут серьезно отличаться”, — отметил руководитель отдела по страхованию путешествий Salva. Особенно тщательно следует разобраться в условиях при поездках, во время которых путешественнику придется использовать услуги нескольких авиакомпаний.