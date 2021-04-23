Как во время путешествия доказать, что переболевший коронавирусом больше не представляет опасности для других
“К нам уже обращалось достаточно много клиентов, которые переболели COVID-19, и у которых во время путешествия на границе или в аэропорту возникали проблемы. Так как тест ПЦР показывает положительный результат еще достаточно долго после болезни, авиакомпании начали требовать сертификат, подтверждающий выздоровление от вируса”, — отметила руководитель отдела по страхованию путешествия Salva Эпп Ульфсак.
Во избежание путаницы Ульфсак советует переболевшим коронавирусом людям перед поездкой получить у семейного врача подтверждение, что человек больше не является инфекционно-опасным и может путешествовать. “В противном случае может случиться так, что при отсутствии такого сертификата человека просто не пустят на борт”, — объяснила Ульфсак. Он добавил, что такая бумага может помочь и в ситуации, когда человеку удается выехать из Эстонии, однако вернуться обратно он не может, потому что в результате того, что он переболел дома вирусом COVID-19, тест ПЦР все еще показывает положительный результат.
“В то же время, следует точно выяснить, продолжает ли конкретная авиакомпания или страна назначения принимать такое подтверждение, так как клиенты уже сообщали нам о том, что требования разных авиакомпаний в отношении представления сертификата могут серьезно отличаться”, — отметил руководитель отдела по страхованию путешествий Salva. Особенно тщательно следует разобраться в условиях при поездках, во время которых путешественнику придется использовать услуги нескольких авиакомпаний.
“Выданное семейным врачом подтверждение важно и при оформлении страхования. Salva предлагает вместе со страхованием путешествия и связанную с COVID-19 защиту, которая покрывает связанные с отменой поездки расходы также и в случае первичного заболевания COVID-19. Однако предложить страхование отмены поездки переболевшим коронавирусом людям мы можем только в том случае, если до оформления полиса или не позднее чем за семь дней до начала поездки результат лабораторного теста ПЦР на COVID-19 был отрицательным”, — сказала Ульфсак.
Страховая защита, связанная с вирусом COVID-19, при необходимости покрывает связанные с заболеванием коронавирусом расходы на лечение за границей, расходы на нахождение на карантине, а также расходы на билеты на обратную поездку.
Ульфсак подчеркнула, что в нынешней ситуации при планировании путешествия важно в первую очередь проконсультироваться с профессионалами из туристической или страховой фирмы, а также самостоятельно тщательно изучить официальную информацию. Страхование покроет расходы, если человек сам заразился вирусом, однако оно не будет распространяться на расходы, вызванные отменой авиарейсов вследствие закрытия границ, или же расходы на дополнительные тесты, если они требуются какой-нибудь страной.
Дополнительную информацию относительно требований разных стран для путешественников можно найти на сайте: reisitargalt.vm.ee