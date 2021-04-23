Хорошие новости! Lux Express на треть увеличивает число отправлений

По словам исполнительного директора Lux Express Ингмара Рооса, в среднем автобусы по-прежнему загружены менее, чем наполовину: “Тем не менее, мы заранее увеличиваем количество отправлений, чтобы люди вернулись к привычке перемещаться между городами на автобусах. Более широкий выбор отправлений дает пассажирам возможность путешествовать с комфортом в наиболее удобное для них время, а не лишь тогда, когда это возможно”.

1 мая Lux Express в течение недели добавит 138 новых отправлений, что увеличит общее число рейсов примерно на 28%. “На фоне сокращения случаев заражения коронавирусом мы ожидаем, что в начале лета передвижение между городами значительно увеличится, и надеемся, что сможем при первой возможности продолжить поэтапное увеличение количества отправлений”, — сказал Роос.

Впрочем, несмотря на увеличение объемов, более половины автобусного парка Lux Express все еще ждет более активного восстановления автобусных перевозок. “Если же спрос на поездки будет расти быстрее, чем ожидается, мы сможем оперативно отреагировать и запустить дополнительные рейсы”, — добавил Роос.



Добавляющиеся с 1 мая отправления



Таллинн — Тарту — Таллинн

07:00 Таллинн → Тарту 09:30

08:00 Таллинн → Тарту 10:30 (Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.)

17:30 Таллинн → Тарту 20:00 (Пт., Вс.) Курсирует под брендом EKSTRA — удобный и современный автобус, без развлекательных экранов и кофемашины, но билеты по выгодным ценам.

22:00 Таллинн → Тарту 00:30 (Пт., Вс.)

07:00 Тарту → Таллинн 09:30 (Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.)

09:00 Тарту → Таллинн 11:30

16:30 Тарту → Таллинн 19:00 (Пт., Вс.) Курсирует под брендом EKSTRA — удобный и современный автобус, без развлекательных экранов и кофемашины, но билеты по выгодным ценам.

21:00 Тарту → Таллинн 23:30 (Пт., Вс.)

Таллинн — Выру — Таллинн

20:00 Таллинн → Выру 23:25

09:45 Выру → Таллинн 13:30

Таллинн — Пярну — Таллинн

09:30 Таллинн → Пярну 11:20 (Пт., Сб., Вс.)

14:00 Таллинн → Пярну 15:50

19:00 Таллинн → Пярну 20:50