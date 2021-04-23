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23.04.2021, 18:35

С 26 апреля въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из четырех стран Европы

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Scanpix, LOUIZA VRADI
За последнюю неделю в большинстве европейских стран уровень заболеваемости коронавирусом снизился.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самый высокий показатель заболеваемости за последние 14 дней фиксируются на Кипре (962,4 ).

Далее следуют: Швеция (796,5 ↑), Андорра (753,5 ), Сан-Марино (728,5 ↓), Франция (693,8 ), Хорватия (690,9 ), Польша (650,4 ), Венгрия (648,3 ), Нидерланды (593,8 ), Словения (567,2 ), Литва (501,8 ), Эстония (490,6 ↓), Болгария (480,2 ),Чехия (457,2 ), Бельгия (419,5 ), Люксембург (414,1 ), Австрия (391,5 ), Латвия (378,9 ), Греция (371,9 ), Лихтенштейн (358,7 ↑), Италия (338,5 ), Германия (312,4 ), Швейцария (306,0 ), Румыния (274,6 ), Испания (247,2 ↑), Монако (211,6), Словакия (197,5 ), Исландия (187,0 ), Норвегия (164,6 ) и Дания (164,5↑).

Уровень заболеваемости коронавирусом в Великобритании - 156,3 (↓),

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↑” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается на Мальте (145,2 ), в Ирландии (141,8 ), Португалии (103,2 ) и Финляндии (82,3 ).

Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 26 апреля по 2 мая 2021 года без ограничений в Эстонию можно приехать из 4 стран: Португалии, Ирландии, Финляндии и Мальты.

По прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию. За невыполнение нового правила может быть наложен штраф в размере до 9600 евро. Заполнить декларацию можно ЗДЕСЬ.

С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.

Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест — не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Руанда и Новая Зеландия. По прибытии из Южной Кореи, Сингапура и Таиланда нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).

Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.

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