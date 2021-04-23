С 26 апреля въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из четырех стран Европы
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самый высокий показатель заболеваемости за последние 14 дней фиксируются на Кипре (962,4 ↑).
Далее следуют: Швеция (796,5 ↑), Андорра (753,5 ↓), Сан-Марино (728,5 ↓), Франция (693,8 ↓), Хорватия (690,9 ↑), Польша (650,4 ↓), Венгрия (648,3 ↓), Нидерланды (593,8 ↑), Словения (567,2 ↓), Литва (501,8 ↑), Эстония (490,6 ↓), Болгария (480,2 ↓),Чехия (457,2 ↓), Бельгия (419,5 ↓), Люксембург (414,1 ↓), Австрия (391,5 ↓), Латвия (378,9 ↑), Греция (371,9 ↓), Лихтенштейн (358,7 ↑), Италия (338,5 ↓), Германия (312,4 ↑), Швейцария (306,0 ↓), Румыния (274,6 ↓), Испания (247,2 ↑), Монако (211,6↓), Словакия (197,5 ↓), Исландия (187,0 ↓), Норвегия (164,6 ↓) и Дания (164,5↑).
Уровень заболеваемости коронавирусом в Великобритании - 156,3 (↓),
* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↑” — уменьшение числа заболевших.
Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается на Мальте (145,2 ↑), в Ирландии (141,8 ↑), Португалии (103,2 ↑) и Финляндии (82,3 ↓).
Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 26 апреля по 2 мая 2021 года без ограничений в Эстонию можно приехать из 4 стран: Португалии, Ирландии, Финляндии и Мальты.
По прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию. За невыполнение нового правила может быть наложен штраф в размере до 9600 евро. Заполнить декларацию можно ЗДЕСЬ.
С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.
Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест — не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Руанда и Новая Зеландия. По прибытии из Южной Кореи, Сингапура и Таиланда нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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