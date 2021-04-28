Коронавирусные детективы Эстонии: как проходят проверки соблюдения самоизоляции по возвращении из зарубежных поездок

По словам сотрудника пограничного пункта Таллиннского аэропорта Ану-Сигне Парвиайнен, вот уже несколько месяцев наблюдается значительный рост числа пассажиров, желающих отправиться на отдых за границу.

Согласно действующему в Эстонии общему правилу, на любого человека, возвращающегося в нашу страну из-за рубежа, распространяется требование соблюдения 10-дневного карантина, которое можно сократить, если сдать два теста на коронавирус. При этом первый тест можно сдать за 72 часа до прибытия в Эстонию, а второй — через шесть дней после этого.

При получении положительных результатов теста особенно важно вовремя обнаружить всевозможные штаммы коронавируса, которые представляют еще большую угрозу для населения. Например, южноафриканский и бразильские штаммы намного более заразны и в девять раз менее восприимчивы к существующим вакцинам. Поэтому для предотвращения распространения опасных штаммов туристы, получившие положительный результат теста на коронавирус, должны с особой ответственностью соблюдать режим самоизоляции.

Как известно, с весны прошлого года полиция не ходит с проверками по домам. Однако проверить ваше нахождения по месту жительства могут добровольцы, которые с декабря прошлого года помогают Департаменту полиции и погранохраны. Главной задачей так называемых коронавирусных детективов является проверка соблюдения установленных ограничений: прежде всего они связываются с заразившимся COVID-19, расспрашивают его о соблюдении самоизоляции и, используя полученную информацию, выясняют как все обстоятельства болезни, так и круг близких контактов.