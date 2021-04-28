Коронавирусные детективы Эстонии: как проходят проверки соблюдения самоизоляции по возвращении из зарубежных поездок
Egiptus, Hurghada märts 2016
Foto: Andres Putting
Наступающее тепло, школьные каникулы, пора отпусков и восстановление авиасообщения со многими странами все больше побуждают задуматься о путешествиях за границу. Однако после отдыха на солнечных курортах в Эстонию все чаще завозятся новые штаммы COVID-19. Для того, чтобы избежать их дальнейшего распространения в дело вступают коронавирусные детективы от Департаментов здоровья и полиции и погранохраны.
По словам сотрудника пограничного пункта Таллиннского аэропорта Ану-Сигне Парвиайнен, вот уже несколько месяцев наблюдается значительный рост числа пассажиров, желающих отправиться на отдых за границу.
Согласно действующему в Эстонии общему правилу, на любого человека, возвращающегося в нашу страну из-за рубежа, распространяется требование соблюдения 10-дневного карантина, которое можно сократить, если сдать два теста на коронавирус. При этом первый тест можно сдать за 72 часа до прибытия в Эстонию, а второй — через шесть дней после этого.
При получении положительных результатов теста особенно важно вовремя обнаружить всевозможные штаммы коронавируса, которые представляют еще большую угрозу для населения. Например, южноафриканский и бразильские штаммы намного более заразны и в девять раз менее восприимчивы к существующим вакцинам. Поэтому для предотвращения распространения опасных штаммов туристы, получившие положительный результат теста на коронавирус, должны с особой ответственностью соблюдать режим самоизоляции.
Как известно, с весны прошлого года полиция не ходит с проверками по домам. Однако проверить ваше нахождения по месту жительства могут добровольцы, которые с декабря прошлого года помогают Департаменту полиции и погранохраны. Главной задачей так называемых коронавирусных детективов является проверка соблюдения установленных ограничений: прежде всего они связываются с заразившимся COVID-19, расспрашивают его о соблюдении самоизоляции и, используя полученную информацию, выясняют как все обстоятельства болезни, так и круг близких контактов.