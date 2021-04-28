Эстонка о жизни в Индии: в стране процветают убийства, мародерство и незаконное донорство органов. Кто посмеет открыть рот, сразу пропадает

Я не верю, что это сыграло такую ​​большую роль. Хотя премьер-министр Нарендра Моди так сильно хочет победить, что сделал послабления во всех местах, где проходят предвыборные кампании. Можно делать что угодно — главное, чтобы выборы прошли.

Иностранные СМИ пишут, что значительную роль во всей этой ситуации играют предвыборные кампании. Так ли это?

В это же время начал процветать другой “бизнес“ — незаконное донорство органов. Тела возвращали людям, но в мешках. При этом на мешках было наклеено предупреждение, что открывать их ни в коем случае нельзя. Те, кто все же решался открыть мешок, были в шоке от увиденного — у трупов отсутствовали глаза, были вырезаны почки или другие органы…. Видимо, врачи смекнули, что можно быстро разбогатеть в этой сложной ситуации. Очень многие обнаружили, что у их умерших родственников отсутствовали какие-то органы.

Поскольку местные СМИ не в полной мере освещают реальную ситуацию в стране, так как для Индии важнее показать свою открытость для туристов, я думаю, что цифры очень занижены. Ведь многие лечились дома. Кто-то вылечился, кто-то нет. Многие из тех, кто попал в больницу, в том числе совершенно здоровые люди, домой потом так и не вернулись. Поначалу родственникам даже отказывали в выдаче тел умерших, хотя по индийской традиции усопшего нужно обязательно похоронить или сжечь в соответствии с ритуалами. Умершему надо отдать последние почести — это для местных святой долг. А такая ситуация со скрытием трупов для людей совершенно неприемлема.

Поначалу в Индии просто не верили, что все настолько серьезно. Здесь и без этого много всевозможных болезней и недугов. Кроме того, местное население привыкло к постоянным ограничениям на передвижение, правда, в основном по религиозным мотивам. Вначале в социальных сетях было очень весело. Но по мере того, как ситуация стала накаляться, чем больше заражаться близкие и родные, тем быстрее росла тревога.

Несмотря на то, что в большинстве стран крупные вспышки коронавируса уже позади, весь мир с большой напряженностью наблюдает за ситуацией в Индии. Как это произошло?

О подобных мероприятиях в разгар пандемии не принято писать. Одна молодая индийская журналистка жестко прокомментировала такое многолюдное собрание. Через пару дней она была обнаружена убитой посреди улицы. Все, кто только попробуют открыть рот, сразу пропадают.

Вы говорите, что в Индии государство подкупило средства массовой информации. Но десятилетиями именно Индию называли страной с самой развитой демократией. Как с этим сейчас обстоят дела?

(смеется)

Если вы посчитаете количество трупов после демократической демонстрации… я не уверена, что это утверждение соответствует действительности. К сожалению, я знаю об очень многих смертях. Люди начинают поднимать головы. Благодаря социальным сетям до нас доходит информация, как в деревнях пытают и убивают людей. Интеллигенцию убивают. Например, врачей, которые оказывали бесплатную помощь и проживали в регионах, где это не особо хорошо воспринимается властями. К несчастью, тут еще и много резни на фоне религиозных распрей.

Раньше ситуация была немного лучше, но при нынешнем правительстве все должны быть индуистами. В противном случае их будут преследовать. Врачей просто сажают в тюрьму, находят какую-то липовую причину для этого. Министры насилуют женщин, и если как-то информация про это просачивается в прессу, то на изнасилованную женщину “случайно” наезжает машина. Женщина, конечно же, погибает. Случайно. И так во всем, все в том же духе.

Здесь столько грязи и нечистот, постоянно происходит много странных вещей. С одной стороны, люди очень несчастны, но с другой стороны, есть и последователи, которые… ну… Если медуза прожила более 650 миллионов лет без мозга, то и у многих других есть надежда как-то дальше жить.

Последние дни Индия устанавливает печальный мировой рекорд по количеству смертей от коронавируса. Вероятно, это не совсем реальная цифра. Есть ли свет в конце туннеля?

Он очень тусклый. Более слабые умирают, а более сильные выживают. Думаю, это большой план.

Ожидается, что в ближайшее время в Индии закроют все магазины, рестораны и все остальные заведения. Может быть, оставят открытыми только продуктовые магазины. Но и это не точно. В прошлом году было так, что у людей даже не было возможности купить еду. Например, на Гоа не пускали продуктовые машины, они стояли на границе штата. Это было какое-то безумие. На данный момент поговаривают, что границы будут закрыты до ноября.

Туристическое лето отменяется?

К сожалению. В исламе говорится, что в случае плохой ситуации стойте там, где вы сейчас находитесь. Не надо никуда бежать. Это очень мудрая рекомендация. Я сама очень хотела приехать в Эстонию, у меня уже были планы. Я нужна маме. Я уже даже начала искать билеты, но, поскольку здесь распространяется новый штамм, я не хочу приехать в Эстонию с “подарком” из Индии.

Буду тут пока возможно. Преподаю и сама учусь понемногу — я начала заниматься кулинарией! Устраиваю интернет-тренинги, показывая жизнь в Индии без туристов.

Вероятно, это не просто кризис, вызванный коронавирусом, а целый ряд проблем, которые копились здесь десятилетиями.

Да, именно так. Культурный фон дает о себе знать. Религиозные разборки, крайняя глупость и так далее. В Индии разразилась кризисная ситуация, когда на волю выползает все, что скрыто как внутри людей, так и внутри страны.