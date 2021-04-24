"Отдых на Сааремаа стоит вдвое дороже, чем поездка в Турцию". Несмотря на ограничения, все больше людей едут отдыхать за границу

Sven Arbet
Во вторник около 10 часов утра несколько семей с детьми выстроились в длинную очередь регистрации на борт чартерного рейса, следующего из Таллинна в Турцию. Через два часа самолет вылетел в Анталию.
В общей сложности в течение всей недели школьных каникул было выполнено 10 чартерных рейсов. Наши люди улетели на отдых в Египет, Турцию и на испанские острова. В это же время правительство Эстонии решило ослабить ограничения, чтобы местные жители могли воспользоваться возможностями отдыха дома, не покидая границы страны. Сделано это не просто так. Если месяц назад коронавирусом заражался каждый сотый человек, возвращавшийся из-за рубежа, то сейчас — каждый 27-й.
“Мы должны были уехать на отдых еще год назад, потом трижды откладывали поездку. К счастью, мы договорились с туроператором, наконец-то нашли подходящее время, и нам не пришлось ничего доплачивать”, — говорит Элли Кюннап, отправившаяся с семьей на отдых в Турцию.
По ее словам, она, ее муж и все трое детей уже переболели коронавирусом. Супруг Элли получил первую дозу вакцины. “Никто из наших друзей или знакомых не осуждает наш отъезд за границу, они скорее завидуют”, — добавила она.
В отличие от семьи Элли, Рене и Эре вместе со своими двумя детьми решили поехать в Турцию в последнюю минуту. “Мы послушно просидели дома два года, на большее сил нет. Прошлым летом мы отменили наше традиционное путешествие на машине в Хорватию и открывали для себя Эстонию. Даже сейчас, во время школьных каникул, мы изначально планировали поехать на Сааремаа, но для нашей семьи из четырех человек это было бы вдвое дороже, чем поездка в Турцию”, — объясняет Рене.
Эре добавляет, что они с мужем получили первую дозу вакцины от коронавируса. “Это определенно поможет снизить риски. Мы вели себя очень осторожно и намерены поступать так же и на отдыхе. После поездки, конечно же, мы будем какое-то время соблюдать необходимую самоизоляцию”.
По словам президента Союза туристических фирм Эстонии Тийта Пруули, усталость, скука и потребность людей в солнце настолько велики, что, образно говоря, в последние недели за дверями туристических агентств выстраивались очереди.
“Конечно, к случаям, когда к нам из Египта и Турции завозят новые и опасные штаммы вируса, нужно относиться серьезно. Однако, честно говоря, больше всего болезнь распространяется из соседних стран”, — говорит Пруули. Но в большинстве случаев это не связано с туристическими поездками, а больше связано с трудовой и семейной миграцией.
“Члены нашего союза уделяют большое внимание безопасному путешествию. Недавно мы разработали новый документ, в котором говорится, что нужно делать и знать туроператору или турагенту. Я не думаю, что на ответственное путешествие не должно быть наложено табу”.
“Нас практически заставили отправиться на отдых”
Среди отправляющихся на отдых и те, кого практически вынуждают это сделать, так как в противном случае можно потерять деньги или придется доплачивать за новую поездку. Отложенная путевка или рейс — это не всегда одна и та же цена.
“Мы вообще не хотели ехать сейчас в путешествие”, — признается семейная пара, которой приходится паковать чемоданы. Год назад они были вынуждены отложить свой отпуск в Турции и были бы счастливы поступить точно также и сейчас. Но в турфирме сказали, что, конечно, возможность отложить поездку есть, но в этом случае им придется доплатить 500 евро, потому что осенью все пакеты отдыха стоят дороже. Семейная пара посчитала, что для них это слишком дорого.
“Мы начали оплачивать и планировать эту поездку еще два года назад. И вот нас практически заставили отправиться на отдых”, — рассказали они.
Точно так же были вынуждены отправиться в путешествие и те, кто в прошлом году получил вместо денег ваучер, например, за несостоявшийся авиарейс. Сроки действия ваучеров подходят к концу, приходится подбирать варианты. Билеты по самым популярным направлениям уже стоят дороже, за это приходится доплачивать. Есть и дешевые предложения, но даже если добавить багаж, то часть стоимость ваучера все равно пропадает.
По словам Аге Пыдер, главы отдела по работе с партнерами Go Travel, примерно 25% клиентов предпочли перенести поездку до лучших времен и оставить предоплату на руках туроператоров.
“Остальные воспользовались возможностью бесплатно расторгнуть договор о поездке и получить обратно уплаченную сумму в полном объеме. Каждый раз, когда туроператор меняет время или продолжительность поездки, покупатель имеет возможность выбрать, подходят ли изменения или нет, и действовать соответствующим образом ”, — поясняет Аге Пыдер.
За отказ от поездки придется платить
По словам представителя Департамента защиты прав потребителей и технического контроля Хеллики Тедре, в 2020 году они получили тысячи заявлений, касающихся прав туристов. В течение 2020 года Департамент также провел четыре производства по делу о финансовой неплатежеспособности туристических компаний.
По словам Тедре, согласно Закону о долговом праве у любого туриста есть право отказаться от договора о пакетной поездке в любое время до того, как поездка состоится. В таком случае туроператор может потребовать от пассажира компенсацию уже понесенных расходов. “Размер разумной компенсации может быть указан туроператором и в договоре, но по желанию туриста туроператор должен обосновать размер компенсации”.
Туроператоры и турбюро также подчеркивают, что если человек решает отложить поездку, то никто его в этом праве не ограничивает. Однако аннулирование поездки происходит в соответствии с заключенным туристическим договором.
Юрист Департамента защиты прав потребителей поясняет, что, принимая во внимание предупреждающую информацию Министерства иностранных дел, турист имеет право отказаться от пакетного тура и получить полное возмещение, если поездка проходит в стране, куда МИД Эстонии не советует ездить. Туроператор также может отменить поездку, возместив туристам полную стоимость пакетного тура.
“Поскольку зоны риска быстро меняются, решение о расторжении туристического договора должно быть принято примерно за две недели до поездки”, — добавила Хеллика Тедре.
Она подчеркнула, что каждый турист должен учитывать риск того, что, если поездка все же состоится, а он решит не поехать, то турист может потерять как саму поездку, так и деньги, уплаченные за нее. “Если турист и туроператор не пришли к соглашению, что договор должен быть расторгнут из-за неизбежных и исключительных обстоятельств, у сторон есть право обратиться в Комитет по потребительским спорам или в суд”.
По словам Светланы Вертьяновой, руководителя по маркетингу и продажам туроператора Tez Tour, во время коронакризиса в их компании было разработано несколько решений для того, чтобы сохранить у туристов чувство уверенности в завтрашнем дне. “Например, мы предлагаем гибкие условия оплаты: при бронировании вам нужно заплатить всего 45 евро на человека, а оставшуюся часть необходимо оплатить только за две недели до начала поездки”.
По словам Олева Рийсберга, руководителя по маркетингу и связям с общественностью туроператора Novatours, в их компании есть дополнительная услуга Gold Flex, которая позволяет один раз бесплатно изменить дату поездки, ее продолжительность, отель, категорию номера, маршрут и даже сезон.
Крупные туроператоры Эстонии также предлагают отдельную страховку от COVID-19, что означает, что в случае получения положительного результата теста на коронавирус перед полетом поездку можно бесплатно отменить или отложить.
Источник: Maaleht