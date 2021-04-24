"Отдых на Сааремаа стоит вдвое дороже, чем поездка в Турцию". Несмотря на ограничения, все больше людей едут отдыхать за границу

Срок действия ваучер подходит к концу. Что делать?

Что будет с ваучерами, срок действия которых заканчивается?

Когда прошлой весной в Эстонии было введено чрезвычайное положение, представители Департамента защиты прав потребителей и Союза туристических фирм рекомендовали вместо того, чтобы забрать деньги, перенести даты поездки или взять ваучер и подарочную карточку. С того времени прошел год, срок действия этих ваучеров истекает, что вызывает беспокойство у людей.

По словам Тийта Пруули, президента Союза туристических фирм Эстонии и председателя совета туристического бюро Go Travel, туроператоры обязаны выплатить клиенту деньги в течение 14 дней после истечения срока действия ваучера. Однако согласно условиям ваучера компания может удержать предусмотренный договором штраф.

Тем туристы, которые вместо денег взяли ваучер у авиакомпании, Тийт Пруули советует проверить срок действия ваучера, который обычно составляет до трех лет. Если срок действия ваучера истекает, есть три варианта: вы должны отправиться в путешествие, купить авиабилет до истечения срока действия ваучера, например, на следующий год, или обратиться в авиакомпанию для продления срока действия ваучера (но это довольно сложный вариант).

Хеллика Тедер, представитель Департамента защиты прав потребителей, рекомендует при получении ваучера ознакомиться с его условиями, потому что возможность потребовать возмещения денег зависит от согласованных условий.

"Срок действия подарочной карты также должен быть предварительно согласован, и вся необходимая информация исходит из условий подарочной карты. Поэтому возможность продления также зависит от условий подарочной карты", - подчеркивает Тедер.