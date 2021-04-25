Сегодня после более чем годового перерыва состоится первый авиарейс из Москвы в Таллинн

Согласно расписанию авиакомпании Аэрофлот, самолет вылетит из московского аэропорта "Шереметьево" в 18:05 и приземлится в Таллинне в 19:50. Линию обслуживает самолет Sukhoi SuperJet 100.

В 20:40 самолет вылетит обратно из Таллинна в Москву и прибудет в российскую столицу в 22:30.

По первоначальному плану, рейсы будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям.

Несмотря на возобновление авиасообщения, по-прежнему действует ряд строгих правил, существенно ограничивающий свободный въезд как из Эстонии в Россию, так и наоборот. Ознакомиться с правилами въезда можно ЗДЕСЬ.