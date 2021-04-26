Харьков, Мюнхен, Брюссель и еще 14 направлений: в какие города можно улететь из Таллиннского аэропорта

* Амстердам (airBaltic)

* Берлин (airBaltic)

* Брюссель (airBaltic)

* Франкфурт (Lufthansa)

* Харьков (Wizz Air)

* Хельсинки (Finnair)

* Стамбул (Turkish Airlines)

* Киев (Wizz Air)

* Лондон (airBaltic)

* Малага (airBaltic)

* Милан (Ryanair)

* Минск (Belavia)

* Москва (Aeroflot)

* Мюнхен (airBaltic)

* Рига (airBaltic)

* Стокгольм (SAS, airBaltic)

* Варшава (LOT)

Рейсы в Харьков будет обслуживать авиакомпания Wizz Air, которая уже обслуживает линию Таллинн-Киев. Пока запланирован один полет в неделю по cубботам (начиная с июня - два рейса в неделю по вторникам и субботам). Рейсы в Мюнхен и Брюссель будет выполнять авиакомпания аirBaltic.

Согласно установленным правилам, на самоизоляции следует оставаться тем прибывающим в Эстонию, которые приезжают из европейских стран, где кумулятивное количество положительных тестов на 100 000 жителей за последние 14 дней превышает 150. Обязанность самоизоляции не распространяется, если соответствующий показатель менее 150. На этой неделе без ограничений в Эстонию можно приехать из четырех европейских государств: Финляндии, Ирландии, Португалии и Мальты.

В Таллиннском аэропорту работает пункт тестирования медицинского центра Confido, предлагающий экспресс-тесты на антигены коронавируса для вылетающих пассажиров. Часы работы пункта тестирования: Пн-Вс 09-18:00. Пункт тестирования располагается на 0 этаже пассажирского терминала Таллиннского аэропорта, рядом с выходом на этаж Р0 паркинга. Тестирование с предварительным бронированием для пассажиров стоит 49 €. Пассажиры, не забронировавшие время тестирования заранее, обслуживаются при наличии свободного времени, и для них тест стоит 65 €.