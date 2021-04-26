В Европе пройдет первый в истории таинственный круиз. Из деталей путешествия известна только стоимость — почти 6000 евро на человека

По данным издания “Travel & Leisure”, у данного круиза нет аналогов. В течение десяти дней гости не будут знать абсолютно никакой информации о маршруте, программе и даже о том, что необходимо взять с собой.

Уточняется, что пока туристы не попадут на борт судна, они не узнают, куда едут и что надо было взять с собой. По замыслу компании, это привнесет спонтанность в круизные путешествия, которые обычно очень тщательно планируются.

Единственное, что известно на данный момент, так это дата начала путешествия — 12 июня. Круиз, как ожидается, продлится 10 дней. Сообщается, что небольшие детали будут раскрыты туристам по пути в аэропорт. Компания хочет внести спонтанность в путешествия, поскольку обычно все сводится к скучному планированию.

Цена на одного человека — € 5804. Включено все — еда, развлечения, экскурсии и даже перелет до пункта отправления.

Более подробная информация о круизе ЗДЕСЬ.