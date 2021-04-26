Россия рассматривает возможность отказа от бумажных тестов при въезде иностранных граждан

В пятницу в МИД РФ состоялась презентация приложения “Путешествую без COVID-19”, в ходе которой главам иностранных дипмиссий в Москве предложили рассмотреть использование приложения для безопасных поездок между странами.

“В настоящее время это приложение могут использовать граждане стран ЕАЭС, которые въезжают на территорию РФ из Белоруссии, Армении и Киргизии. В принципе мы рассматриваем возможность полностью перехода на электронные средства, а именно на приложение “Путешествовать без COVID-19” для тех, кто будет въезжать в РФ”, — сообщил Оверчук.

По его словам, приложение было впервые запущено в декабре 2020 года.

“Нас не покидала мысль найти решение и как-то в условиях действующих ограничений восстановить пассажиропотоки. И мы пришли к решению запустить приложение “Путешествую без COVID-19”. Первый раз мы его запустили в ограниченную эксплуатацию в декабре 2020 года, когда проводили в Москве первый евразийский конгресс. И в опытную эксплуатацию запустили 1 февраля 2021 года. Оно работало в качестве пилотного проекта, в котором принимали участие Армения, Белоруссия, Киргизия. Решение оказалось очень эффективным, и мы хотим поделиться этим опытом со всеми странами, с которыми у нас большое транспортное сообщение и большие турпотоки”, — рассказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что приложение бережно подходит к сохранению персональных данных и не допускает возможности фальсифицировать тест. В настоящее время с использованием приложения границу России могут пересечь в аэропортах прибывающие из Армении, Белоруссии и Киргизии. С декабря прошлого года его установили около 150 тыс. раз, загрузив 130 тыс. результатов ПЦР-тестов на COVID-19.