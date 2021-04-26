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26.04.2021, 10:55

Добровольцы провели 40 дней в пещере без света и часов ради эксперимента

 
Scanpix, FRED SCHEIBER
Во Франции добровольцы провели в пещере Ломбрив на юго-западе страны 40 дней без света и часов ради эксперимента. Целью исследования было определить, как человеческий организм реагирует на потерю чувства времени и пространства.

Так, в эксперименте приняли участие восемь мужчин и семь женщин в возрасте от 27 до 50 лет. Они спали в палатках и сами производили электричество с помощью велотренажера, полностью исключив контакты с внешним миром. Воду им приходилось черпать из колодца глубиной в 45 метров.

Кроме того, участники эксперимента были вынуждены ставить друг другу задачи, не имея возможности отследить срок их выполнения. При отсчете дней они могли полагаться только на циклы собственного организма и сна.

Ученые, учредившие проект, отметили, что его целью было выяснить особенности функционирования человеческого мозга в экстремальных условиях. Они проанализировали мозговую активность и когнитивные способности добровольцев до начала эксперимента и собираются сравнить их с данными после выхода группы на поверхность.

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