Добровольцы провели 40 дней в пещере без света и часов ради эксперимента

Так, в эксперименте приняли участие восемь мужчин и семь женщин в возрасте от 27 до 50 лет. Они спали в палатках и сами производили электричество с помощью велотренажера, полностью исключив контакты с внешним миром. Воду им приходилось черпать из колодца глубиной в 45 метров.

Кроме того, участники эксперимента были вынуждены ставить друг другу задачи, не имея возможности отследить срок их выполнения. При отсчете дней они могли полагаться только на циклы собственного организма и сна.

Ученые, учредившие проект, отметили, что его целью было выяснить особенности функционирования человеческого мозга в экстремальных условиях. Они проанализировали мозговую активность и когнитивные способности добровольцев до начала эксперимента и собираются сравнить их с данными после выхода группы на поверхность.