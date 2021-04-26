С 1 мая въезжающие в Эстонию будут получать SMS с напоминаем отчитаться о поездке

Оно накладывает на поставщиков услуг мобильной связи обязательство рассылать всем въезжающим в Эстонии из-за границы своим клиентам или иностранцам, использующим роуминг, смс-сообщение о необходимости предоставить данные о поездке.

Пересекающие границу будут получать на свои телефоны сообщения на трех языках следующего содержания: "Вы прибыли в Эстонскую Республику. Из-за пандемии COVID-19 вы должны предоставить данные о своих поездках. Вы можете предоставить данные на странице https://iseteenindus.terviseamet.ee/. Департамент здравоохранения".