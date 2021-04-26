26.04.2021, 14:40
Российские туристы соскучились по странам Балтии даже больше, чем по Франции или Чехии(18)
Foto: Ilmar Saabas
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, с какой страной россияне больше всего ждут возобновления туризма, сообщает портал путешествий tutu.ru.
В результате проведенного опроса выяснилось, что больше всего россияне соскучились по Италии: ее открытия ждет каждый пятый опрошенный. Об отдыхе в Испании мечтают 16 процентов респондентов.
По десять процентов респондентов ждут открытия Чехии и Вьетнама. О том, что Китай начнет принимать российских туристов, мечтают восемь процентов участников исследования. Болгарии отдают предпочтение семь процентов туристов, Франции и Израилю — по шесть процентов, Великобритании — три процента.
Результаты опроса: По каим странам скучают путешественники из России:
Италия — 21%
Испания — 16%
Страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва) — 13%
Чехия — 10%
Вьетнам — 10%
Китай — 8%
Болгария — 7%
Франция — 6%
Израиль — 6%
Великобритания — 3%