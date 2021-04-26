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26.04.2021, 14:40

Российские туристы соскучились по странам Балтии даже больше, чем по Франции или Чехии

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Foto: Ilmar Saabas
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, с какой страной россияне больше всего ждут возобновления туризма, сообщает портал путешествий tutu.ru.

В результате проведенного опроса выяснилось, что больше всего россияне соскучились по Италии: ее открытия ждет каждый пятый опрошенный. Об отдыхе в Испании мечтают 16 процентов респондентов.

13 процентов опрошенных хотят поскорее отправиться в страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония).

По десять процентов респондентов ждут открытия Чехии и Вьетнама. О том, что Китай начнет принимать российских туристов, мечтают восемь процентов участников исследования. Болгарии отдают предпочтение семь процентов туристов, Франции и Израилю — по шесть процентов, Великобритании — три процента.

Результаты опроса: По каим странам скучают путешественники из России:

Италия — 21%

Испания — 16%

Страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва) — 13%

Чехия — 10%

Вьетнам — 10%

Китай — 8%

Болгария — 7%

Франция — 6%

Израиль — 6%

Великобритания — 3%

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