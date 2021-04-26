Российские туристы соскучились по странам Балтии даже больше, чем по Франции или Чехии

В результате проведенного опроса выяснилось, что больше всего россияне соскучились по Италии: ее открытия ждет каждый пятый опрошенный. Об отдыхе в Испании мечтают 16 процентов респондентов.

По десять процентов респондентов ждут открытия Чехии и Вьетнама. О том, что Китай начнет принимать российских туристов, мечтают восемь процентов участников исследования. Болгарии отдают предпочтение семь процентов туристов, Франции и Израилю — по шесть процентов, Великобритании — три процента.