В мае эстонский паспорт вакцинации станет доступен всем местным жителям

Для того, чтобы скачать или распечатать заветный QR-код, нужно будет зайти страничке digilugu.ee в свою историю, нажать на надпись слева “справки о COVID”, вписать адрес электронной почты, на который будет прислан документ, содержащий всю необходимую информацию о принятой вакцине.

“Мы надеемся на то, что в конце апреля — начале мая эта функция появится на портале. После того как человек пройдет вакцинацию, он сможет найти ее в своем профиле и сам сгенерировать паспорт вакцинации”, — пояснил представитель Центра инфосистем здоровья и благосостояния Тынис Яагус.

“17 стран ЕС поставили перед собой задачу испытать паспорт уже в мае, в том числе и Эстония. Поскольку мы первые, кто уже готов, то лишь в мае у нас появятся партнеры, которые готовы его признать. Документ не является основанием для въезда в страну. Это лишь основание для того, чтобы избежать некоторых ограничений”, — отметил вице-канцлер Министерства социальных дел Калле Киллар.