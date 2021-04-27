81-летнего итальянца прогнали с необитаемого острова. Он прожил там более 30 лет

81-летний Мауро Моранди поселился на итальянском необитаемом острове Буделли 32 года назад. Его несколько раз пытались выселить, но в 2021 году Мауро решил покинуть остров самостоятельно, пишет Esquire.

“Меня бесило много вещей в нашем обществе: консюмеризм и политическая ситуация в Италии. Я решил уехать на необитаемый остров в Полинезии, подальше от цивилизации. Я хотел начать новую жизнь ближе к природе”, — рассказывает Моранди.

По его словам, после путешествий по морю вместе со своими друзьями он обнаружил остров Буделли, входящий в состав архипелага Ла-Маддалена. Мауро познакомился со смотрителем острова и решил там обосноваться на последующие 32 года. Домом Моранди послужила старая радиорубка времен Второй мировой войны. Из-за нее отчасти и хотели выгнать Мауро — он сделал там нелегальный ремонт.

Incredible stoory of Mauro Morandi, 81, latter-day Robinson Crusoe who has lived on an island, Budelli, off Sardinia for 3 decades..."Since then, Morandi...has got to know every rock, tree and animal species of the rugged islet."https://t.co/mjHzhIGrWk — Patrick Barnard (@PimentoThree) April 26, 2021

Все годы, что Моранди жил на Буделли, он посвятил сохранению экосистемы места: ухаживал за островом и проводил экскурсии для туристов.

Первое предупреждение о выселении Мауро получил несколько лет назад — тогда компания, владевшая островом, обанкротилась и Буделли перешел в собственность государства. Новозеландский бизнесмен Майкл Харте в 2013 году изъявил желание приобрести остров и спасти Мауро, но его планы нарушило итальянское правительство.

Теперь Моранди поселится на острове Ла-Маддалена в небольшом доме на окраине города. “Ничего не изменится, я все равно буду видеть море”, — утверждает он.

В защиту Мауро Моранди собрали более 70 000 подписей.