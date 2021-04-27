ВИДЕО | Невероятно! В озере Выртсъярв установили подводную камеру для наблюдения за рыбой

Долго ждать не пришлось, как появилась первая крупная щука. Однако эта идиллия длилась недолго, поскольку через день на озере Выртсъярв стало штормить. Вспенившиеся волны безнадежно мутили воду, и остатки тростника вместе с остальной грязью так сильно обволокли камеру, что в ее объектив больше не попадало ни единого луча света, пишет RMK.

Теперь камера находится на глубине около метра в воде озера и в озерной тине, в меньшей мере открытой для ветра. Есть надежда увидеть больше видов рыб помимо уже замеченных плотвы, красноперки, уклейки, окуня и щуки.

В озере Выртсъярв до сих пор обитает около 30 видов рыб, и есть возможность, что каждый из них может мелькнуть перед камерой. Может, повезет увидеть угрей – ведь их здесь немало, а также еще лещей и судаков.

Лучше всего наблюдать за рыбами в этой мутной воде было до сих пор ранним безветренным утром, вечером и ночью, а вот днем их можно заметить реже.

Помимо лягушек мы можем увидеть в этой воде обыкновенную жабу и услышать концерт этих животных, которые сейчас откладывают икру. Обыкновенная жаба – единственное земноводное, которое может жить в одном водоеме с рыбами. Икра, головастики и взрослые жабы ядовиты для рыб и поэтому их просто не едят.

Рано утром, когда рыбак готовит червей, размещенный над водой микрофон улавливает звуки плескания рыб, низкий голос выпи, напоминающий туманный горн, кряканье уток, скрежетание крачек, голоса возвращающихся белощеких казарок и белолобых гусей, пение недавно прилетевших лесных птиц, рев мотора лодки и т.д. Затем мы смотрим в камеру наблюдения за рыбой и держим кулаки за то, чтобы ветер был тише, а вода прозрачнее.