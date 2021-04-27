Finnair планирует летать летом по 60 направлениям

Авиакомпания Finnair планирует этим летом совершать рейсы в 60 направлениях.

Компания ожидает, что туризм будет возобновляться по мере продвижения вакцинации, поэтому большинство перелетов будет совершаться по популярным туристическим направлениям.

Кроме того, Finnair при необходимости готовится добавить маршруты в те страны, которые откроют границы для туристов.

Компания требует путешествующих в Финляндию пассажиров предъявить справку о перенесенном ковиде, об отрицательном результате теста или, начиная с 11 мая, сертификат о прохождении вакцинации.