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27.04.2021, 11:05

Finnair планирует летать летом по 60 направлениям

 
Photo by Anne Nygård on Unsplash
Компания готова возобновлять маршруты в те страны, которые откроют границы для туристов, сообщает Yle.

Авиакомпания Finnair планирует этим летом совершать рейсы в 60 направлениях.

Компания ожидает, что туризм будет возобновляться по мере продвижения вакцинации, поэтому большинство перелетов будет совершаться по популярным туристическим направлениям.

Кроме того, Finnair при необходимости готовится добавить маршруты в те страны, которые откроют границы для туристов.

Компания требует путешествующих в Финляндию пассажиров предъявить справку о перенесенном ковиде, об отрицательном результате теста или, начиная с 11 мая, сертификат о прохождении вакцинации.

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