Между Нарвой и Нарва-Йыэсуу запустят речной трамвайчик. Катри Райк обещает лично провести бесплатные экскурсии

“Компания Каспара Эйсэла получила грант в размере 196 000 евро от EAS, которая предоставит 100-местный речной трамвай на маршрут Нарва — Нарва-Йыэсуу . Поездка туда и обратно обойдется в 15 евро, в одну сторону — 10 евро. На корабле будет буфет. По словам Каспара, паром будет ходить уже в середине июня. Я счастлива!“ — написала Катри Райк.

“Верю, что счастливы и нарвитяне, и наши гости. Это еще одна причина приехать этим летом в Нарву. Когда регулярная паромная переправа будет открыта, обещаю, что каждые выходные буду проводить бесплатную экскурсию (Или найду себе замену!)“ — добавила она.