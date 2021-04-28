Отсутствие толп и пляж по справке: турист рассказывает об отдыхе на Кипре после введения локдауна

Согласно новым правилам, до 9 мая закрыты все места общественного питания, музеи, торговые центры, парикмахерские, салоны красоты и прочие заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов. Из дома можно выходить один раз в сутки, предварительно отправив СМС. Кроме того, в стране действует комендантский час.

Ограничения касаются и туристов, пребывающих в данный момент на Кипре. Они также могут выходить за пределы гостиницы только раз в сутки, получив специальную декларацию передвижения.

Среди туристов, которых застал кипрский локдаун, оказался Александр. Он рассказал, что после того, как в городе закрылись все рестораны, он был вынужден доплатить в гостинице за питание, чтобы отдыхать дальше по системе “все включено” и не покидать без необходимости территорию гостиницы. По его словам, он пожалел, что не взял сразу all inclusive сразу: питание в отеле отличное.

Как рассказал Александр, отдыхающих на Кипре сейчас очень мало.

Туристам для прогулок по городу нужна декларация передвижений, выдаваемая в отеле. За все время отдыха Александр не видел проверяющих, наличием справки или подтверждающего кода из СМС никто не интересовался.

Отель, в котором остановился Александр, расположен на второй линии. Постояльцы могут купаться на пляжах, принадлежащих другим объектам, но для прохода нужна декларация передвижений. Плавать можно и на муниципальных пляжах, а вот загорать запрещается, нужно сразу возвращаться в гостиницу.

Тем, кто собирается на Кипр, Александр советует бронировать отдых по системе “все включено”: в этом случае не страшны никакие ограничения.

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