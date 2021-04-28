"Как в советские времена": пассажиры отмененного рейса Хельсинки-Таллинн рассказали, в каких условиях провели ночь в аэропорту

Как рассказывает Гуйдо Оя, один из пассажиров этого рейса, когда в Хельсинки стало понятно, что вылететь в Таллинн в тот же день не удастся, было решено отправить всех пассажиров обратно в терминал. В целях предотвращения распространения коронавируса после выхода из самолета всех пассажиров распределили по разным автобусам. Однако по прибытии в аэропорт всех снова поместили в одно крошечное помещение размером, как утверждает Гуйдо Оя, 10 на 10 метров. “Выдали бутылку воды и бутерброд”, — вспоминает он.

“Естественно, пассажиры, которые находились в этом маленькой комнатке, стали есть выданные бутерброды, сняв при этом маску. И только через какое-то время нам объявили, что можно покинуть помещение и ожидать рейса в других зонах терминала. Один французский джентльмен пожаловался, что людям нужно больше воды. На это ему ответили: “Идите в туалет”, — описывает ситуацию Оя.

Тот факт, что пассажирам рейса не выдали дополнительной воды и посоветовали набрать воду из-под крана в туалете аэропорта, подтверждает и Герда Кордеметс, также находившаяся среди пассажиров того злополучного рейса. Она, как и Гуйдо Оя, отмечают, что сотрудники финского аэропорта обращались с пассажирами очень высокомерно. Однако по словам Герды Кордеметс, были и те, кто все же искренне пытался помочь и сделать все возможное.

“Как в советские времена”

Герда Кордеметс задается вопросом, почему у такой крупной авиакомпании с мировым именем не было четкого плана действий в такой ситуации. “Зная, что Финляндия полностью закрыта для туристов, они даже не удосужились подумать, что произойдет, если из-за какой-нибудь чрезвычайной ситуации у них окажется самолет, полный людей”, — с негодованием говорит она. По словам Кордеметс, один из сотрудников аэропорта на ее возмущения ответил, что подобной ситуации ни разу не возникало в течение последнего коронавирусного года.