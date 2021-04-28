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28.04.2021, 09:21

"Как в советские времена": пассажиры отмененного рейса Хельсинки-Таллинн рассказали, в каких условиях провели ночь в аэропорту

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Херман Келомеэс
Finnairi lennuk
Finnairi lennuk
Foto: Finnair/Magnetic MRO
В понедельник из Хельсинки в Таллинн вылетел самолет финской авиакомпании Finnair. Рейс AY1023 должен был состояться по расписанию, но из-за погодных условий экипаж самолета был вынужден кружить над Финским заливом и дважды возвращаться в аэропорт Вантаа. Пассажиры этого рейса так и не смогли в тот день попасть в Таллинн и провели бессонную ночь в холодном терминале финского аэропорта.

Как рассказывает Гуйдо Оя, один из пассажиров этого рейса, когда в Хельсинки стало понятно, что вылететь в Таллинн в тот же день не удастся, было решено отправить всех пассажиров обратно в терминал. В целях предотвращения распространения коронавируса после выхода из самолета всех пассажиров распределили по разным автобусам. Однако по прибытии в аэропорт всех снова поместили в одно крошечное помещение размером, как утверждает Гуйдо Оя, 10 на 10 метров. “Выдали бутылку воды и бутерброд”, — вспоминает он.

“Естественно, пассажиры, которые находились в этом маленькой комнатке, стали есть выданные бутерброды, сняв при этом маску. И только через какое-то время нам объявили, что можно покинуть помещение и ожидать рейса в других зонах терминала. Один французский джентльмен пожаловался, что людям нужно больше воды. На это ему ответили: “Идите в туалет”, — описывает ситуацию Оя.

Тот факт, что пассажирам рейса не выдали дополнительной воды и посоветовали набрать воду из-под крана в туалете аэропорта, подтверждает и Герда Кордеметс, также находившаяся среди пассажиров того злополучного рейса. Она, как и Гуйдо Оя, отмечают, что сотрудники финского аэропорта обращались с пассажирами очень высокомерно. Однако по словам Герды Кордеметс, были и те, кто все же искренне пытался помочь и сделать все возможное.

“Как в советские времена”

Герда Кордеметс задается вопросом, почему у такой крупной авиакомпании с мировым именем не было четкого плана действий в такой ситуации. “Зная, что Финляндия полностью закрыта для туристов, они даже не удосужились подумать, что произойдет, если из-за какой-нибудь чрезвычайной ситуации у них окажется самолет, полный людей”, — с негодованием говорит она. По словам Кордеметс, один из сотрудников аэропорта на ее возмущения ответил, что подобной ситуации ни разу не возникало в течение последнего коронавирусного года.

Пассажиры ждали вылета до самой ночи, надеясь все же улететь в Таллинн. Но в час ночи стало понятно, что ждать придется как минимум до утра. Людям пришлось ночевать в терминале, разложившись на креслах. По словам Гуйдо Оя, он спал максимум 1-2 часа. Герда Кордеметс добавляет, что ночью в терминале было очень холодно.

“Мне вспомнились зарубежные поездки в советские времена”, — говорит она, описывая, с каким отношением столкнулись пассажиры в финском аэропорту.

Finnair: мы соблюдаем правила, действующие в Финляндии
Представитель финской авиакомпании утверждает, что они не могут игнорировать установленные правительством правила, соблюдение которых проверяет финская пограничная служба. По словам представителя Finnair, они не имеют права во время чрезвычайной ситуации выпускать пассажиров за пределы аэропорта, а на самой территории терминала, к сожалению, нет возможности комфортного ночлега. Компания приносит извинения за причиненные неудобства.
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