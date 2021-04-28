Не пропустите! В Таллинне пройдут необычные экскурсии: они познакомят с ... канализационными люками

Экскурсия “Канализационные люки Каламая” посвящена 140-летию со дня рождения Карла Граудина, производителя эмалированной посуды и разработчика легендарных “пионерских” кухонных плит. На прогулке вы сможете своими глазами увидеть настоящий канализационный люк компании Graudin. Цель данной экскурсии обратить внимание на те детали городского пространства, которые обычно остаются незамеченными. Несмотря на свою молчаливость, они находятся в постоянном диалоге друг с другом, и способны рассказать нам множество историй о былых временах. Нам предстоит пройти 2,5 километра и рассмотреть 8 люков, один электрический столб, один дом и одно произведение уличного искусства.

Вторая экскурсия "Канализационные люки Старого Таллинна" пройдет в самом центре столицы. Миллионы и миллионы туристов посетили средневековый Старый город Таллинна и им никогда ничего не рассказывали про канализационные люки. Однако история подтверждает, что немало усилий в разные времена было приложено в этом направлении. Например, уже в 1422 году монахини монастыря Св. Михаила сливали нечистоты в защитный ров города. Единственный, с кем им удалось в те времена поговорить на тему канализации, был таллиннский фогт. Он выслушал набожных женщин и потребовал, чтобы они в будущем выливали помои и нечистоты… прямо на улицу. Здесь мы подхватим эстафетную палочку, выпавшую из рук монахинь и, наконец, поговорим о канализации Старого города. Для этого рассмотрим люки 9 канализационных колодцев, которые расположены на маршруте от улицы Нунне до Ратушной площади.