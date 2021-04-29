Вице-канцлер МИД: "балтийского пузыря" в прежнем виде не будет

“Балтийский пузырь” в том виде, в котором мы его знали в прошлом году, существовать не будет. Будут такие возможности, которые позволят сделать движение намного проще. Транзит, разные дигитальные справки. Есть возможности, которые мы можем использовать”, — отметил вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер.

“Пузырь мог бы заработать в том случае, если бы мы договорились с Латвией и Литвой, о людях, прибывающих из третьих стран. В данном случае Эстония очень отличается от Латвии и Литвы, ведь они требуют тестирования от всех людей на границе. Я считаю, что одной из предпосылок для доверия могло бы быть введение в Эстонии таких же условий. Что пока не было сделано”, — сказал бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, добавив, что повторный запуск “балтийского пузыря” сейчас просто необходим странам Балтии.